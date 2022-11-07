نحو إعادة تفعيل مشروع السوق العربية المشتركة

حث مشاركون في أشغال المؤتمر 12 للاتحاد العربي لعمال النفط و المناجم و الكيماويات، على ضرورة إعادة تفعيل مشروع السوق العربية المشتركة والتي تهدف إلى تعزيز التبادل الاقتصادي بين الدول العربية

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي لعمال النفط و لمناجم والكيماويات، عماد حمدي أن مشروع السوق العربية المشتركة يعتبر اتفاقية قديمة بين عديد الدول العربية إلا أنها لم تجسد على أرض الواقع.

وأبرز حمدي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الهدف منها هو تبادل السلع في كل المجالات بين الدول العربية المنتجة كل في مجال تخصصه، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك على مستوى العالم العربي ورفع قيمة العملات العربية.

ومن جهته، أكد رئيس الجامعة النقابية للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري، أن تلأشغال سترافع لأجل إنشاء سوق عربية موحدة من شأنها أن تدعم الشعوب العربية التي تعيش في السنوات الأخيرة صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة

كما اشار السميري الى ان النقابات العربية تسعى دوما إلى دعم و توحيد الجهود العربية في مجال تطوير العمل النقابي العربي المشترك. وتجسيد روح العمل العربي وتطويره مما سيسمح بتجسيد هذا المشروع .

وبدوره افاد خالد الجود رئيس النقابة العامة للبترول و الكيماويات في الأردن، أن المؤتمر جاء في الوقت المناسب في ظل المشاكل العديدة التي تواجه المنطقة العربية.

وأشار ذات المتحدث الى أن هذا اللقاء سيسمح ببحث سبل الاستفادة من مختلف الخبرات الاقتصادية بهدف تنمية سوق عربية مشتركة مبرزا أن المؤتمر “العربي بامتياز” سيفتح المجال للنقاش دون حواجز. بهدف وضع استراتيجيات للنهوض بالعمل النقابي العربي الذي يصب في صالح العمال.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...