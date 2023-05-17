نحو إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير

نحو إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير

قدم وزير التجارة وترقية الصادرات خلال اجتماع للحكومة اليوم عرضا تقييميا حول تنفيذ مخطط إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير SAFEX، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

و يرمي المشروع إلى تعزيز وعصرنة مساحات العرض وكذا إدماج خدمات جديدة تستجيب لاحتياجات العارضين ومحيطهم المباشر بغرض تمكين الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير من تكييف عروض خدماتها مع الديناميكية الإقتصادية الوطنية الجديدة ومع أفضل الممارسات الدولية.

كما يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

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