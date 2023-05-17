نحو إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير

17 مايو، 2023

قدم وزير التجارة وترقية الصادرات خلال اجتماع للحكومة اليوم عرضا تقييميا حول تنفيذ مخطط إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير SAFEX، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

و يرمي المشروع إلى تعزيز وعصرنة  مساحات العرض وكذا إدماج خدمات جديدة تستجيب لاحتياجات العارضين ومحيطهم المباشر بغرض تمكين الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير من تكييف عروض خدماتها مع الديناميكية الإقتصادية الوطنية الجديدة ومع أفضل الممارسات الدولية.

كما يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

17 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

سوناطراك: توقيع اتفاقية لإنجاز مركز تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة مع بلدية إن أمناس

9 نوفمبر، 2022

بعثة إستعلامية للتحري عن أسباب نقص الحليب في العديد من الولايات

17 يناير، 2023

فيديو/ رئيس المجلس الأعلى للغة العربية: “65 بالمائة من المتفوقين في شهادتي البكالوريا والمتوسط هم من حفظة القرآن الكريم”

16 أبريل، 2023

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

16 أكتوبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: