نحو إطلاق مناقصة دولية للاستثمار في منجم غار جبيلات

تتوجه المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، لإطلاق مناقصة دولية مفتوحة للاستثمار في منجم غار جبيلات مع حلول شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح المدير العام للمؤسسة أحمد بن عباس، في تصريح خص به الاذاعة الوطنية، أن اطلاق المناقصة يأتي لاختيار الشركاء الراغبين في الاستثمار ومرافقة الوحدات الصناعية المتخصصة في صناعة الحديد و الصلب.

وأكد ذات المتحدث أن منجم غار جبيلات يعد مشروعا ضخما و استراتيجيا لتنمية صناعة الحديد و الصلب في الجزائر، حيث سيضمن تموين مركبي بلارة و توسيالي بالمادة الأولية التي ما تزال تستورد لحد الان من الخارج.

كما توقع المدير العام للمؤسسة، أن الشروع في استغلال منجم غارا جبيلات سيمكن من استحداث آلاف مناصب الشغل مباشرة و غير مباشرة للشباب، خلال الأعوام المقبلة و تحديدا مع رفع وتيرة الإنتاج.

رمزي أحمد توميات

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