نحو إطلاق مناقصة دولية للاستثمار في منجم غار جبيلات

24 أغسطس، 2022

تتوجه المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، لإطلاق مناقصة دولية مفتوحة للاستثمار في منجم غار جبيلات مع حلول شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح المدير العام للمؤسسة أحمد بن عباس، في تصريح خص به الاذاعة الوطنية، أن اطلاق المناقصة يأتي لاختيار الشركاء الراغبين في الاستثمار ومرافقة الوحدات الصناعية المتخصصة في صناعة الحديد و الصلب.

وأكد ذات المتحدث أن منجم غار جبيلات يعد مشروعا ضخما و استراتيجيا لتنمية صناعة الحديد و الصلب في الجزائر، حيث سيضمن تموين مركبي بلارة و توسيالي بالمادة الأولية التي ما تزال تستورد لحد الان من الخارج.

كما توقع المدير العام للمؤسسة، أن الشروع في استغلال منجم غارا جبيلات سيمكن من استحداث آلاف مناصب الشغل مباشرة و غير مباشرة للشباب، خلال الأعوام المقبلة و تحديدا مع رفع وتيرة الإنتاج.

رمزي أحمد توميات

24 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

الرئيس عبد المجيد تبون يزور المجاهد و الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته

13 يناير، 2020

اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي تكشف عن قائمة السجناء الذين تم إطلاق سراحهم بموجب العفو الرئاسي

15 يوليو، 2021

رئيس الجمهورية: تزكية الشعب للتعديلات الدستورية ستمكن من وضع أسس جزائر جديدة

10 أكتوبر، 2020

وزارة التجارة تلزم المتعاملين الاقتصاديين باستكمال إجراءات التوطين البنكي قبل الشروع في عمليات الاستيراد

25 مايو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: