يعتزم مجمع “مناجم الجزائر” إطلاق عدة مشاريع جديدة في مختلف ولايات البلاد، حسبما كشف عنه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وأوضح عرقاب في حوار صحفي مع موقع “الجزائر الان”، أنه من المقرر إطلاق العديد من المشاريع في مجال المناجم، وذلك في إطار مساعي تنويع الاقتصاد الوطني.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمشروع البانتونيت في حمام بوغرارة بمغنية (تلمسان), مشروع الدولوميت في تايوالت (أم البواقي), مشروع كربونات الكالسيوم في سيق (معسكر), مشروع الدياتوميت في نفس المنطقة, مشروع الفلسبار في عين بربر (عنابة), ومشروع الباريت في كودية الصافية (المدية), إلى جانب مشروع الكلور ومشتقاته بالشراكة بين مجمع “جيباك” و “إيناسيل” وهو في مرحلة النضج حاليا.

وأوضح وزير الطاقة أنه القطاع يسعى من خلال هذه المشاريع, إلى تثمين الموارد المعدنية لخلق الثروة, البحث المستمر على القيمة المضافة, خلق فرص عمل خاصة في المناطق النائية ومناطق الظل.

بالإضافة إلى توفير الحاجيات من المواد الأولية التي تدخل في مختلف النشاطات الصناعية خاصة الصناعات التحويلية، وتقليص فاتورة جلب هذه المواد من الخارج التي تكلف خزينة الدولة سنويا “مبالغ هامة جدا” وكذا تصدير الفائض من بعض هذه المواد والمواد المحولة مستقبلا لجلب العملة الصعبة.

ليديا كبيش

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