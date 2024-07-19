نتيجة الخلل التقني العالمي بنظام مايكروسوفت و مكافحة الفيروسات “crowdstrike”… مطار الجزائر الدولي يطمئن

طمأن مطار الجزائر الدولي، في بيان له، اليوم، مسافريه وشركائه، بعدما عرف قطاع النقل الجوي اليوم، عدة اضطرابات نتيجة الخلل التقني العالمي بنظام مايكروسوفت و مكافحة الفيروسات “crowdstrike”، أن عملياته لم تتاثر على الرغم من العطل العالمي الأخير الذي عرفته خدمات مايكروسوفت.

وأعلم مطار الجزائر الدولي، أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي لديه تظل عملياتية وآمنة.

وأفاد ذات المصدر، بخصوص رحلات الذهاب ليوم 19/07/2024، بأنها تمت في ظروف حسنة باستثناء شركة المساعدة (Swissport) التي شهدت أعطالاً، وعليه-يضيف ذات المصدر-فقد تمت معالجة رحلات شركتي “ترانسافيا” و”فويلينغ” يدويا.

وأكد مطار الجزائر أنه يعمل بالتعاون الوثيق مع جميع الشركاء لمتابعة هذه التطورات على النطاق العالمي، مشيرا إلى أن لفرق التقنية تضع كافة الوسائل لتقليل التأثيرات المحتملة على عمليات المطار وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

شرف الدين عبد النور