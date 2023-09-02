نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية في زيارة إلى تندوف

2 سبتمبر، 2023

قام، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوشوا هاريس بزيارة إلى ولاية تندوف، في إطار دعم العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية.

وحسبما نقله موقع الجزائر الدولية، عن الخارجية الأمريكية، فإن الزيارة عرفت التشاور مع الشركاء. بينهم أمين عام جبهة البوليساريو إبراهيم غالي وكبار ممثلي الجبهة.

كما دعا هاريس خلال الزيارة ذاتها إلى التحلي بروح التسوية والواقعية. مشددا على أهمية الدعم الكامل. والتشارك مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا. لتحقيق حل سياسي دائم للشعب الصحراوي.

رمزي أحمد توميات

2 سبتمبر، 2023

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