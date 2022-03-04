نائبة كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية تحلّ بالجزائر يم 9 مارس الجاري

أعلنت كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية, أن ويندي شيرمان نائبة كاتب الخارجية الأمريكي ، ستحل بالجزائر يوم 9 مارس المقبل, في إطار جولة بمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط و أوروبا.

وستشمل جولة ويندي شيرمان, كل تركيا، اسبانيا، المغرب، الجزائر، مصر في الفترة المتددة من 4 إلى 11 مارس, حسب بيان الخارجية الأمريكية. على ان تزور الجزائر يومي 9 إلى 10 مارس. وستلتقي برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.

وستلتقي نائبة كاتب الخارجية الأمريكي يوم 10 مارس، بوزير الخارجية رمضان لعمامرة، وستترأس الوفد الأمريكي للحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة والجزائر، كما ستستقبل نساء المدارس الثانوية والجامعية المشاركات في برنامج STEM برعاية الولايات المتحدة وممثلين محليين عن الشركات الأمريكية.

ش.ن

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