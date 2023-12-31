ميرابي يترأس اجتماعا تقييميا لقطاع التكوين و التعليم المهنيين لسنة 2023

أشرف وزير التكوين و التعليم المهنيين، مرابي ياسين، صبيحة اليوم الأحد، بمقر دائرته الوزارية، على آخر اجتماع دوري، تنسيقي و تقييمي لسنة 2023، جمعه بإطارات المركزية.

و تم خلال اللّقاء حسب بيان وزارة التكوين و التعليم المهنيين، إستعراض إنجازات القطاع في عام 2023، وتقييم النشاطات العامة، بالتركيز خصوصًا على الملتقى الوطني حول “التكوين الفلاحي بين الأكاديمية و واقع المهنيين”، الذي نظم يوم 29 ديسمبر الجاري، بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، والملتقى الوطني حول “التكوين المهني ومتطلبات مهن الإعلام، السينما و الفنون”، المنظم يوم أمس 30 ديسمبر، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني مركز الامتياز لتقنيات الاعلام و الاتصال و مهن الهواتف المجاهد المتوفي بوصوف عبد الحفيظ، ببوسماعيل ولاية تيبازة، أين أكد الوزير ميرابي، خلال هذا الإجتماع على أهمية تلبية قطاع التكوين لاحتياجات سوق العمل لليد العاملة المؤهلة، مع التركيز البالغ على توفير تكوينات جديدة لمواكبة التطور التكنولوجي.

شرف الدين عبد النور

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