مولوجي تفتتح الدورة التكوينية السادسة لإطارات المديرية العامة للأمن الوطني

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم، بمعية المدير العام للأمن الوطني، و رئيس ديوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، على مراسيم افتتاح الدورة التكوينية السادسة، المنظمة من طرف وزارة الثقافة والفنون، لفائدة إطارات المديرية العامة للأمن الوطني.

ويأتي تنظيم هذه الدورة، حسب بيان وزارة الثقافة، تجسيدا للاستراتيجية الوطنية التي تبنتها هذه الأخيرة لتعزيز قدرات الشركاء الفاعلين في مجال تأمين ومكافحة المساس بالتراث الثقافي الجزائري.

و أكّدت مولوجي، في كلمتها الافتتاحية، على جدارة وحنكة الجهاز الأمني الوطني من خلال النتائج المشرفة التي حقّقها بفضل الفرق الأمنية في مجابهة مختلف أشكال المساس بالثقافي في كافة ربوع التراب الوطني، وكذا مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتأتي هذه الدورة التكوينية السادسة، لفائدة 40 إطارا من المديرية العامة للأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، وذلك بعد نجاح الدورة التكوينية السابقة لعام 2023، لفائدة 80 متربصا من مختلف الأجهزة الامنية، والدورة التكميلية لفائدة 12 إطارا أمنيا، بمدرسة محمد واضح بعين البنيان.

كما تخلّل الافتتاح الرسمي، زيارة وزيرة الثقافة والفنون، بمعية المدير العام للأمن الوطني، ومرافقة الإطارات الأمنية و إطارات القطاع الوزاري، زيارة المتحف المركزي للشرطة.

وفي سياق متصل، تتواصل الجلسات التكوينية بتأطير من وزارة الثقافة والفنون و الاستاذة الباحثين على مستوى المدرسة العليا للشرطة، لتنتقل مباشرة إلى العمل الميداني من 22 إلى غاية 24 أفريل الجاري، بتأطير المختصين على مستوى 3 متاحف عمومية وطنية، وهي، المتحف العمومي الوطني الباردو، المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة، و المتحف العمومي الوطني للفنون الجميلة، لتختتم مراسم الدورة التكوينية السادسة، يوم 25 أفريل الجاري، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، بمخرجات تتضمن قراءة مشروع التوصيات وبتوزيع الشهادات للمتربصين.

شرف الدين عبد النور