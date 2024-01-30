مولوجي تحظى باستقبال من طرف رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر

حظيت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي, اليوم الثلاثاء, باستقبال من طرف رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر، كريستين رازاناماهاسوا,حسب ما أفاده بيان لوزارة الثقافة .

و قد كان اللقاء فرصة للحديث حول واقع وآفاق التعاون في المجال الثقافي والفني بين البلدين وسبل تطويره لتعزيز أواصر الصداقة التي تربط شعبي البلدين، وضرورة الرقي بالعلاقات الثقافية لتكون دعما لمسار التعاون على المستوى السياسي، يضيف البيان.

كما تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء, إلى ضرورة الرفع من مستوى التبادلات وتفعيل التنسيق المشترك في مختلف المحافل على المستويين الجهوي والدولي بما يخدم ثقافة البلدين، واتفق الطرفان على ضرورة مراجعة وتجديد اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين، والتركيز على خلق ديناميكية جديدة في تنشيط التبادل الثقافي وتنظيم تظاهرات ثقافية في كلا البلدين، يختم البيان.

سهام قريمش

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