مولوجي تبحث سبل تعزيز التعاون الجزائري النيجري في المجال الثقافي

إستقبلت صورية مولوجي، وزيرة الثقافة والفنون، اليوم الاثنين، عبد الرحمان أمادو، الوزير النيجيري للشباب والثقافة والفنون والرياضة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول ووزير الاقتصاد والمالية لدولة النيجر، علي محمد لمين زين، إلى الجزائر رفقة وفد رفيع المستوى.

وتطرّقت الوزيرة مولوجي إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مجال الثقافة والفنون مع جمهورية النيجر، مُنوّهة بمتانة الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين.

وشكّل اللقاء، حسب بيان وزارة الثقافة، فرصة للتباحث حول إمكانيات تعزيز وتقوية التعاون المشترك في المجال الثقافي بين البلدين ودعم مشاريع حماية التراث الثقافي اللامادي المشترك، وتبادل الخبرات بين الحضائر الثقافية لكلا البلدين وسبل تقوية الشراكة في مجال التكوين الفني والصناعات الإبداعية.

كما أكد الجانبان، حسب ذات المصدر، على ضرورة تحيين اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة في 18 أفريل 1988، قصد توطيد العلاقات والارتقاء بها الى مستويات أعلى في مجال الثقافة والفنون.

شرف الدين عبد النور