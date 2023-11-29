موجهة للعاملين بقطاع الإعلام... إنطلاق فعاليات الأيام التوعوية بسرطان البروستاتا والكشف المبكر بالعاصمة

نظّمت اليوم، إدارة دار الصحافة الطاهر جاوت، والجريدة الإلكترونية esseha.dz، أياما توعوية بسرطان البروستاتا والكشف المبكر، موجّهة للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وقطاع الاتصال بأكمله، و هذا بمقر دار الصحافة، بالعاصمة.

و تدوم هذه الحملة التوعوية الموجهة لقطاع الإعلام و الإتصال بصفة خاصة و لكافة المواطنين بصفة عامة، 3 أيام إنطلاقا من اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، و إلى غاية يوم الجمعة 01 ديسمبر.

و أشرف على هذه الحملة التوعوية ثلّة من الدكاترة و الأطباء المختصين في مجال أمراض المسالك البولية على غرار البروفيسور عبد الحق أوشريف، الدكتور فتحي تركي، الدكتور عادل أيت يوسف، الدكتورة مريم لوصيف، الدكتور سفيان بلعربي، الدكتور قايرة حاجي، إضافة إلى البروفيسور دليلة أحنو طبيبة مختصة في مجال الأشعة، و كذا البروفيسور نجية شيبان رئيسة قسم الأشعة.

كما نُظّمت ندوة صحفية من قبل الأطباء المختصين، تم فيها إبراز ماهية سرطان البروستات و أخطاره، وكذا السن الذي يجب على الرجل إجراء الكشف المبكر فيه و الذي يكون انطلاقا من سن ال45 حسب المختصين، علما أنه مرض خاص بالرجال فقط.

و تم كذلك الإشارة إلى أن هذا السرطان بعدما كان يحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد الوفيات، أصبح يحتل حاليا المرتبة الثالثة، مما يستوجب القيام بالكشف المبكر، من أجل التشخيص، مما تيح إمكانية الشفاء بالنسبة للحالات القابلة لذلك، حسب الأطباء.

كما تمت الإشارة كذلك خلال الندوة الصحفية، إلى أن السلطات المعنية وفّرت كل الإمكانيات من أجل التكفل بهذا المرض، و أن المراكز التي تتكفل بهذا السرطان لم تعد تقتصر على المدن الشمالية وفقط، بل توسعت إلى الجنوب.

شرف الدين عبد النور

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