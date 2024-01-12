موبليس تَحتفي بأول وفد من مُشجّعي الفريق الوطني في كان كوت ديفوار تحت رعايتها

12 يناير، 2024

استقبل ظهيرة اليوم، الرئيس المدير العام لموبيليس “بوخزاني شوقي”، أول وفد للمشجعين المتنقلين إلى كوت ديفوار برعاية موبيليس لمساندة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، وهذا بمقر المديرية العامة بباب الزوار.

وأكد “شوقي بوخزاني” بأن شركة موبيليس ستبقى وفيّة لتقاليدها في دعم الرياضة الجزائرية و حظوظ المشجعين عبر القطر الوطني من أجل الحضور دائما ومناصرة المنتخب الوطني لكرة القدم والمنتخبات الأخرى.

وفد اليوم ضمّ عددا من الصحفيين، والمؤثّرين، وعمال المؤسسة، وشركاء المؤسسة عامة، حيث ستتواصل العملية غدا السبت والأحد من خلال الوفدين الثاني والثالث.

محمد حسام مروش

12 يناير، 2024

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