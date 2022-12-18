موالفي: نستهدف ضمان وفاء الجزائر لالتزامتها الدولية في الحفاظ على البيئة من البصمة الصناعية

18 ديسمبر، 2022

قالت سامية موالفي، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة:”نعمل على تكريس أولوية الحفاظ على البيئة في المجمعات الصناعية من خلال ترقية الكفاءات وتعزيز القدرات”.

وأضافت موالفي بالقول :” نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الوعي بتحديات البيئة في السياق العالمي، كما نتطلع لتقليص إنتاج النفايات أو إعادة رسكلتها”.

وأوضحت ذات المتحدثة، أن الاتفاقية المُبرمة بين المركز الوطني لتقنيات الإنتاج الأنظف وشركة لافارج الجزائر تأتي لتعزيز المرافق الميدانية لقطاعنا للوحدات الصناعية.

كما تابعت وزير البيئة قائلة:” نستهدف ضمان وفاء الجزائر لالتزامتها الدولية في الحفاظ على البيئة من البصمة الصناعية”.

ليديا كبيش

18 ديسمبر، 2022

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