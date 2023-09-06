مواصلة لبرنامج زيارته الميدانية لحاسي مسعود… توفيق حكار  يزور حقل حاسي باحمو

توجّه اليوم، الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، إلى حقل الغاز لحاسي باحمو بولاية تيميمون، الذي دخل حيز الخدمة مؤخرا، حيث سيسمح بتوفير مستوى إنتاج قدره 4.5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، و هذا استكمالا لبرنامج زيارته الميدانية التي قادته يوم أمس إلى ناحية حاسي مسعود، حسب ما كشفه بيان سوناطراك.

و تشمل البنية التحتية المتعلقة بتطوير واستغلال هذا الحقل حسب ذات المصدر، شبكة تجميع لربط 24 بئر غازي، ومحطة معالجة الغاز بطاقة إجمالية تقدر بـ 6 مليون متر مكعب يوميا، كما تتضمن خط نقل للغاز المعالج بطول 111 كلم، وقاعدة حياة تتسع لـ 270 عامل، وكذا شبكة طرق على امتداد 150 كلم، بالإضافة إلى مهبط للطائرات بطول 1.7 كيلومتر.

و اعتمدت سوناطراك في مخطط تطوير هذا الحقل الغازي على إشراك عدة شركات جزائرية وطنية و خاصة و كذا شركات فرعية، على غرار المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، الشركة الوطنية للقنوات، والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، وذلك تجسيدا لاستراتيجية المجمع الخاصة بتشجيع المحتوى المحلي، حيث بلغ مستوى الإدماج الوطني قرابة 50 بالمائة من الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع، يفيد البيان ذاته.

كما يكلّل دخول حقل حاسي باحمو حيز الخدمة مجهودات سوناطراك الحثيثة القاضية بتطوير الحقول الغازية في الجنوب الغربي، والتي شهدت هذه السنة دخول مشاريع أخرى حيز الخدمة على غرار حقل حاسي تيجران، الذي تقدر طاقته الانتاجية بـ 04 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى حقل تينركوك الذي تبلغ سعته الانتاجية ما مقداره 04 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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