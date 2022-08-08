مهياوي يؤكد: وباء كورونا لم ينتهي بعد

جدد اليوم الاثنين عضو لجنة متابعة ورصد إنتشار وباء كورونا بالجزائر، البروفيسور رياض مهياوي، التأكيد على الوباء لم ينته بعد، مستدلا بارتفاع أرقام الإصابات في الجزائر والعالم كله.

وقال مهياوي، في إتصال هاتفي مع قناة “نهار”، أن:” الفيروس لم ننته منه بعد واندثاره يكون على سنوات. كما أن الإختفاء يكون تدريجيا، غير أن الأعداد المرتفعة في بلدان أخرى من العالم مع خطر تواجد متحورات جديدة سيكون خطر التفشي في الجزائر”.

وتابع ذات المتحدث قائلا :”أن الجزائر ربما مقبلة على الموجة الخامسة للوباء، والدليل أن بداية الموجة تكون بارتفاع الأرقام إلى غاية الوصول إلى الذروة ومن ثم انخفاض عدد الإصابات”.

وأوضح عضو اللجنة، أن فيروس كورونا يتحور وينتشر بسرعة، وأن المتحور ” ب أ 5″، هو المنتشر حاليا في الجزائر، موضحا أنه ينتشر بسرعة غير أن أعراضه ليست خطيرة، إلا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما حث البروفيسور مهياوي، كافة المصابين الذين يشعرون ببعض الأعراض على غرار الحمى، التعب، آلام في الرأس أو الظهر وحتى انتفاخ اللوزتين أو الإسهال على التوجه مباشرة إلى الطبيب لتشخيص حالتهم. والعمل بالإجراءات المعمول بها لأنها بالضرورة الحتمية أعراض الكوفيد.

وأكد ذات المتحدث، على ضرورة العودة وبسرعة إلى التدابير الوقائية المعمول بها سابقا على غرار إرتداء الكمامة، والتباعد الجسدي. وضرورة التعايش مع الفيروس.

رمزي أحمد توميات

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