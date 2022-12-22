من 10 الى 14 يناير…الطبعة الثانية لصالون الترقية العقارية والبناء العصري والديكور

سيحتضن المركز الدولي للمحاضرات، عبد اللطيف رحال، بنادي الصنوبر، بالجزائر العاصمة، تنظيم الطبعة الثانية لصالون الترقية العقارية والبناء العصري والديكور من 10 الى 14 يناير المقبل، بمشاركة ازيد من 60 عارضا.

و تحضر الصالون، شركات وطنية عمومية وخاصة وممثلين عن شركات أجنبية ناشطة في مختلف المجالات ذات علاقة بموضوع الصالون، الذي يشكل “فرصة أكيدة للقاءات المهنية بين مختلف متعاملي هذا القطاع الحيوي من اجل خلق فرص شراكة واستثمارات جديدة لتطويره وعصرنته وفقا للتطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة”.

كما سيتم خلال هذه الطبعة الثانية للصالون عرض نماذج ناجحة حول انتاج مواد البناء واللمسات العصرية للتجهيز والديكور وكذا الجانب المعماري للبنايات.

وما يميز هذه الطبعة، حسب البيان، مشاركة مؤسسات ترقية عقارية من 15 ولاية ساحلية بغرض “التقرب من المواطنين الراغبين في اقتناء شقق, فيلات او محلات تجارية مع عروض وتخفيضات بالمناسبة مما سيضفي حيوية على العملية التجارية وخاصة ان الراغبين في الشراء ستكون امامهم فرصة المقارنة والاختيار الأنسب”, يضيف ذات المصدر.

وتتزامن الطبعة الثانية لصالون” سكناتاك اكسبو” مع بداية السنة الجديدة2023 ، والتي تعد “فرصة لتقييم الإنجازات والتفكير في مشاريع مستقبلية اكثر نجاعة في ظل التطورات والمنافسة التي تشهدها مختلف النشاطات المتعلقة بقطاع البناء.”

ويشارك في هذا الصالون كذلك بنوك ومؤسسات مالية للترويج لمنتوجاتها وخدماتها في مجال القروض العقارية وكذا التمويلات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري بشكل عام مع الشركات.

و ينتظر ان يزور حوالي 20.000 شخص هذه الطبعة التي تدوم خمسة ايام وتفتح ابوابها يوميا من العشرة صباحا الى السادسة مساءا للسماح لفئة واسعة من الزوار المهنيين والخواص للاستفادة من العروض الترويجية والخبرات المهنية.

فايزة.س

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