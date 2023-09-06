من بينهم فتاتين… الإطاحة بـ 13 شخصا ينشطون ضمن جماعة أشرار بالعاصمة و هذا ما تم حجزه

من بينهم فتاتين… الإطاحة بـ 13 شخصا ينشطون ضمن جماعة أشرار بالعاصمة و هذا ما تم حجزه

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، خلال معالجتها لقضايا متفرقة بحر هذا الاسبوع، من توقيف 13 شخصا من بينهم فتاتين ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة تمتهن الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز مخدرات وأسلحة بيضاء محظورة، حسب ما أورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت قضايا الحال حسب ذات المصدر، استغلالاً لمعلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح، مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم قامو بالتجارة في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بباب الوادي.

عليه، باشرت ضبطية المصلحة بالتقصّي و التحرّي حول هاته المعلومات، أين أسدت هاته الأخيرة تعليمات إلى العناصر الموضوعة تحت تصرفها من أجل الوصول إلى هوية هؤلاء، يفيد بيان الأمن.

وبعد أن تم تحديدها، تم إخطار النيابة المختصة إقليميا، و برمجة عمليات شرطية لهاته البؤر السوداء مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، ليتمّ توقيفهم و توقيف باقي الشركاء بعد عمليات تحري مستمرة.

و أفضت هاته العمليات إلى ضبط وحجز، 2222 كبسولة من المؤثرات العقلية، و كمية من المخدرات “القنب الهندي” قدرت بـ 160غ، و 185 كبسولة مخدرات صلبة ، 200.2 مخدرات قنب هندي، 60غ مخدرات صلبة أو ما يعرف في الوسط الشعبي بمادة ” تشوشنة “، إضافة إلى 7 أسلحة بيضاء محظورة، و مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 118.000دج يعد من عائدات ترويج السموم، يضيف البيان.

هذا و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية عن قضايا تكوين جمعية أشرار الحيازة قصد التخزين والمتاجرة والترويج بالمؤثرات العقلية والمؤثرات العقلية الصلبة، و حيازة سلاح أبيض محظور بدون مبرر شرعي، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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