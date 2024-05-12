من بينهم امرأة…توقيف 5 أشخاص يعتدون على المواطنين عبر الطرقات بالوادي

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بحساني عبد الكريم، بالوادي، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم إمرأة، متورطين في أكثر من ستة 06 قضايا، عبر مختلف بلديات الولاية.

و تتعلق القضايا، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بجناية تكوين جماعة أشرار، لغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة بظروف التعدد واستحضار وسيلة نقل، وكذا استعمال العنف بواسطة أسلحة بيضاء، أو التهديد باستعمالها، جناية إخفاء أشياء مسروقة متحصل عليها من جناية.

و تم وضع حد لهاته الشبكة التي تقوم بالاعتداء على المواطنين عبر الطرقات، باستهداف الضحايا واستدراجهم واستغلال حاجتهم لوسيلة نقل خاصة، في الأوقات التي تكون فيها حركة مرور ووسائل النقل قليلة، أين قام أفراد هاته الشبكة، بنقل ضحاياهم إلى مختلف البلديات، انطلاقا من مدينة الوادي، بمبلغ مالي زهيد، عبر مسالك اجتنابية بعيدة عن نقاط المراقبة الأمنية، والاعتداء عليهم وسلب ممتلكاتهم، تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء.

و مكّن العمل الاستعلاماتي الفعال، الذي قامت به الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحساني عبد الكريم، من تحديد هوية أفراد الشبكة، ومكان ترددهم، أين تم إعداد خطة محكمة، مكّنت من رصدهم وتوقيفهم جميعا، مع حجز المركبة المستعملة في الجريمة.

و سيتم تقديم المشتبه فيهم الخمسة، أمام الجهات القضائية المختصة، فور الانتهاء من التحقيق، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور