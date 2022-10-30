منع سير مركبات الوزن الثقيل بالجزائر العاصمة

أعلنت اليوم الأحد، مصالح ولاية الجزائر العاصمة، عن منع سير المركبات ذات الوزن الثقيل على إقليم الولاية على مدار 3 أيام ابتداء من يوم غد الاثنين وإلى غاية الأربعاء 2 نوفمبر.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها، أن الخطوة تأتي لضمان السير الحسن لحركة المرور خلال فترة انعقاد القمة العربية بالجزائر.

ووفقا لذات البيان، يستثنى من المنع شاحنات التزود بالوقود، شاحنات التموين بالمواد الغذائية، شاحنات الأشغال التابعة للمؤسسات الولائية وللبلديات، شاحنات التدخل التابعة لمؤسسة سيال وشركة سونلغاز.

ليديا كبيش

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