منع دخول مترشحي البكالوريا إلى مركز إجراء الامتحان بعد هذا التوقيت

منع دخول مترشحي البكالوريا إلى مركز إجراء الامتحان بعد هذا التوقيت

أكد رئيس مركز امتحان البكالوريا دورة جوان 2022 بثانوية “محمد ايسياخم” بالجزائر العاصمة، محمد موساوي، أنه سيتم منع التلاميذ من دخول المركز بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وقال موساوي في حديث خص به قناة “النهار” أن:” أبواب المراكز ستفتح على الساعة السابعة والنصف صباحا، وتغلق على الساعة الثامنة والنصف، حيث يمنع دخول التلاميذ بعد هذا التوقيت”.

ودعا ذات المتحدث، التلاميذ إلى إحترام المواقيت التي حددتها الوزارة، موضحا أنهم سيتحملون مسؤولية التأخر، وان الأمانة ستتابع باستمرار غيابات المترشحين، مبرزا أن من يتغيب في إمتحان معين يعتبر مقصي من الامتحان.

وبخصوص أسئلة الامتحانات، قال رئيس المركز، أن:” المواضيع تأتي للمركز باكرا وتوضع في الخزانة الحديدة في غرفة مزودة بكاميرات متصلة بمديرية التربية”

كما أكد موساوي، أنه سيتم اعتماد البروتوكول الصحي عند الدخول لمركز الامتحان، من قياس لدرجة الحرارة واستعمال المعقم والكمامة. حيث تم تزويد المؤسسة قبل اسبوع، بالوسائل اللازمة للبروتوكول الصحي.

وكشف ذات المتحدث، أنه سيتم استخدام جهاز كشف المعادن، للتحقق من عدم وجود أدوات تستخدم في الغش، كما سيتم إستخدام أجهزة التشويش على الهواتف لمحاربة ظاهرة الغش، في حين سيتم جمع الهواتف النقالة من المترشحين ووضعها في مكتب خاص.

كما تجدر الإشارة إلى أن إمتحانات شهادة البكالوريا، دورة جوان 2022، ستنطلق يوم غد الاحد، و ستستمر إلى غاية الخميس المقبل.

رمزي أحمد توميات

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