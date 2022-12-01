منظمة اليونيسكو تؤكّد: “أغنية “الرّاي” كتراث جزائري ثقافي لامادي للإنسانية”

أكّدت اليوم منظمة اليونيسكو على أنّ فن الراي هو فن جزائري، ووافقت على تسجيل أغنية الراي كتراث جزائري ثقافي لامادي للانسانية.

وجاء في بيان لوزارة الثقافة والفنون “بتاريخ الفاتح من ديسمبر من سنة 2022، حَقَّقت الجزائر عن جدارة وإستحقاق مكسبًا ثقافيًا عالميًا بعد موافقة منظمة “اليونيسكو” على تسجيل أغنية “الرّاي” كتراث جزائري ثقافي لامادي للإنسانية، وبهذا التصنيف تفتك الجزائر شهادة حاسمة باعتراف العالم بهذا النوع الموسيقي الثقافي، وتؤكد أصالته الجزائرية بلامنازع، وهو بما يتمتع به من عراقة وشاعرية وتنوع موسيقي رسالة محبة وسلام للإنسانية جمعاء”.

وأضاف بيان الوزارة “وإثر هذا الفوز المستحق للجزائر باعتراف عالمي لأصالة أغنية ” الرّاي الجزائرية “، تُعرب السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صُورية مُولوجي” عن سعادتها وهي تزفُّ هذا الانتصار إلى المشهد الثقافي والفني الجزائري، كما تُسدي أسمى آيات الثناء والتقدير لكل الدول الأعضاء ضمن لجنة “اليونيسكو” على هذا الانصاف التاريخي والمستحق، وتُؤكد أن الجزائر وهي تنخرط بنبل في جهود “اليونيسكو” للحفاظ على التراث الثقافي الإنساني، ستواصل نضالها من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات الثقافية وطنيًا ودوليًا”.

ش.ن

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