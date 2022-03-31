منظمة استرالية تدعو رئيس الوزراء الاسباني لدعم إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير في أقرب وقت ممكن

31 مارس، 2022

 وجهت جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي رسالة  الى رئيس الوزراء الاسبانى بيدرو سانشيز، أعربت فيها عن بالغ خيبة أملها باعلانه مؤخرًا عن دعم ما يسمى باقتراح الحكم الذاتي الذي يتبناه النظام المغربي.

وقالت الجمعية في الرسالة ” أن هذا الموقف المعلن عنه مؤخرا يعد تراجعا عن التزامات إسبانيا الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و لمجهودات الأمم المتحدة و هو الموقف الذي ظلت تتبناه اسبانيا منذ أمد طويل “.

وأوضحت اللجنة أن خطة الحكم الذاتي ماهي الا وسيلة لمواصلة احتلال المغرب لجزء كبير من الصحراء الغربية ، واستغلال مواردها الطبيعية و القضاء على الهوية الوطنية و الثقافة الصحراوية.

وأفادت لجنة الصداقة  أن دعم هذه الخطة المغربية يعني تخلي الحكومة الإسبانية عن مسؤوليتها اتجاه الشعب الصحراوي سواء أولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين او أولئك الذين يتواجدون في الأراضي المحتلة و الذين ينتظرون بصبر استفتاء تقرير المصير الذي تعهدت به الأمم المتحدة.

وأشارت رسالة اللجنة  الى أن دعم إسبانيا لخطة المغرب يظهر استعدادها لتجاهل الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

ليديا كبيش

31 مارس، 2022

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