أعلنت اليوم الأحد، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، عن جائزتها العلمية لسنة 2022 حول موضوع “تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية والاقتصاد الدائري للكربون”.

وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها، أن إطلاق جائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2022 يأتي اتساقا مع سياسة المنظمة لتشجيع الباحثين بتخصيص جائزتين تقديريتين كل سنتين .

وحسب نص البيان، فإن قيمة الجائزة الأولى تتراوح بين 22 ألفا و32 ألف دولار في حين تبلغ قيمة الجائزة الثانية نحو 16 ألف دولار.

وكشفت المنظمة، أن مجال الجائزة العلمية للمنظمة يتناول البحث في التقنيات التي تساعد الصناعة البترولية بمراحلها كافة، بدءا من عمليات الحفر والإنتاج مرورا بالتكرير والبتروكيماويات والتوزيع على خفض انبعاثات الكربون وتحقيق إنتاج خال من الانبعاثات.

بالإضافة إلى الاستفادة من تطبيق مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون كوسيلة للحد من آثار الإنبعاثات الكربونية يضيف ذات البيان.

في حين حددت المنظمة نهاية شهر ماي 2023 كآخر موعد لاستلام الأبحاث المشاركة لنيل الجائزة، وستمنح الجوائز لأصحاب البحوث الفائزة من الجنسيات العربية والأجنبية كافة.

كما سيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة التحكيم العلمية المشكلة برئاسة الأمين العام للمنظمة علي بن سبت وعضوية مجموعة من خبراء الصناعة البترولية من داخل وخارج الأمانة العامة للمنظمة.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...