منظمات صحراوية تراسل مسؤولي الهيئات الأوروبية لتكذيب مغالطات تقرير أوروبي حول استفادة الشعب الصحراوي من نهب ثرواته

بعث ممثلون عن 126 جمعية ومنظمة من منظمات المجتمع المدني الصحراوي رسالة إلى مسؤولي هيئات الاتحاد الأوروبي ورئاسة مجلس أوروبا، انتقدوا فيها المغالطات الخطيرة الواردة في تقرير أصدرته مفوضية الاتحاد الأوروبي نهاية شهر ديسمبر 2021، ادعت فيه أن الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية يستفيد من النهب المغربي-الأوروبي لثروات الصحراء الغربية الطبيعية.

وأعرب المعنيون عن رفض فعاليات المجتمع المدني الصحراوي القاطع لأي نهب أوروبي-مغربي للثروات الطبيعية معتبرة أن تحجج الاتحاد الأوروبي باستفادة “السكان” أي المستوطنين المغاربة بدل “الشعب الصحراوي” هو انتهاك للقانون الدولي أولا، فضلا عن كونه انتهاك صريح لقرارات محكمة العدل الأوروبية التي حكمت ببطلان اتفاقيات التجارة بين المغرب وأوروبا في حالة شملت منتجات وأراضي ومياه الصحراء الغربية المحتلة.

وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد أصدرت يوم 22 ديسمبر 2021 وثيقة عمل تحت عنوان “تقرير 2021 حول الفوائد التي تعود على شعب الصحراء الغربية من توسيع التفضيلات الجمركية لتشمل منتجات الصحراء الغربية”، انتقدته هيئات ومسؤولين صحراويين في حينه.

وفي هذا ابصدد، شددت المنظمات على خشية منظمات المجتمع المدني الصحراوي الموقعة على الرسالة من أن يستخدم هذا التقرير للحفاظ على الوهم القائل بأن أنشطة الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية ستؤدي إلى تحقيق مصلحة للشعب الصحراوي.

كما ذكرت الرسالة بقرارات محكمة العدل الأوروبية، مشددة على أنها طالبت المفوضية بالحصول على موافقة الشعب الصحراوي في أي نشاط تجاري يشمل الصحراء الغربية على اعتبار أن هذه الموافقة ضرورية وسابقة عن أي حديث عن الاستفادة التي يلوح بها الاتحاد، بالإضافة إلى حتمية أخذ هذه الموافقة بالتحديد من جبهة البوليساريو وسلطات الجمهورية الصحراوية اللذين يمثلان الشعب الصحراوي قبل الشروع في أي أنشطة بالبلد المحتل.

ونددت الرسالة بالمغالطات والأرقام الكاذبة التي وردت في التقرير، والتي اعتمدت المفوضية في تحصيلها على مصادر الاحتلال المغربي حصرا، مشددة على أن أنشطة الاتحاد الأوروبي مناقضة لتقرير مصير الشعب الصحراوي وتتعارض بشكل عام مع القانون الدولي الإنساني.

كما انتقدت الرسالة إصرار تقرير المفوضية على إغفال الإشارة إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية كبلد محتل، أو الاشارة إلى وضع المغرب كدولة احتلال غير شرعية لا سيادة لها على الصحراء الغبرية ولا يحق لها استغلال ونهب الثروات الطبيعية للبلد المحتل.

ليديا كبيش

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