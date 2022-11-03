منتدى الأخوة الجزائرية الفلسطينية يدعو القادة العرب لتوحيد جهودهم لإقامة دولة فلسطين

عبر منتدى سيدي أبي مدين للأخوة الجزائرية الفلسطينية، عن ترحيبه بانعقاد القمة العربية في دورتها الـ31 بالجزائر. مثمنا الجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية للم الشمل وتوحيد الصف في العمل العربي المشترك.

وأصدر منتدى الأخوة الجزائرية الفلسطينية الذي يرأسه، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، بيانا عبر من خلاله عن ارتياحه وتفائله بالنتائج. التي توصلت إليها “قمة الجزائر “وفي طليعتها قضية فلسطين باعتبارها القضية المركزية للقمة العربية.

كما دعا المنتدى قادة الدول العربية أن يكونوا على الدوام عونا وسندا لفلسطين وشعبها. وأن يوحدوا جهودهم من أجل قضيتهم العادلة ولإقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة عاصمتها القدس الشريف.

و قال المنتدى في ختام بيانه:”إننا نتوجه بأصدق التهاني إلى أمتنا العربية وإلى أشقائنا في فلسطين بنجاح قمة فلسطين وقد كانت كذلك بامتياز كما نهنئ الجزائر رئيسا وقيادة وشعبا بهذا الإنجاز التاريخي المشهود”.

رمزي أحمد توميات

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