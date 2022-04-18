ندد مناضلو الشهيد الحافظ، بالإعتداء الوحشي الذي طالب مجموعة من المناضلات الصحراويات ببوجدور المحتلة خلال زيارتهم لمنل أهل خيا المحرر ببوجدور المحتلة .

وأوضح بيان لمناضلي ومناضلات الشهيد الحافظ، أن ما تتعرض له المناضلات الصحراويات العفيفات من قمع وتنكيل على يد قوة الاحتلال المغربي ، لن يمنحه مزيدا من فائض الوقت للقضاء على من نذرن أرواحهن قرابينا على مذبح الحرية والاستقلال .

وأضاف البيان:فها نحن في الوحدة السياسية والإدارية بالشهيد الحافظ ننحني إكبار وتقديرا وإجلالا لهن ، سيما وهن يرافعن بكرامة تمنحنا عنفوان التناغم مع مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذين يدكون معاقل قوات العدو ليلا ونهارا مخلفين بين صفوفها من الخسائر والتبعات ما يجعلها تعيش التوتر، وتتنفس القلق ، وتتخذ من الفرار ملاذا لها”.

رمزي أحمد توميات

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