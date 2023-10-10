مليون طالب يتمدرسون في الزوايا والمدارس القرآنية

10 أكتوبر، 2023

عكفت الحكومة على تعزيز المرجعية الدينية والوطنية من خلال تقديم إعانات مالية لفائدة الزوايا والمدارس القرانية التي تعرف اقبالا كبيرا خاصة في فترة العطلة الصيفية.

وكشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أنه تم تسجيل مليون طالب في المدارس القرآنية والزوايا عبر التراب الوطني. و500 ألف طالب في المدارس القرآنية الصيفية. منها ألف طالب من ابناء جاليتنا المقيمة بالخارج.

وأضاف بن عبد الرحمان أن الحكومة تعمل على إستكمال مشاريع القوانين المتعلقة بحماية الأشخاص المسنين والنفقة وذوي الهمم.

كما تعمل الحكومة على إصلاح مهمة الرقابة القبلية للإنفاق. وذلك من خلال إدراج مبادئ جديدة وتقوم على تدابير جديدة في المرونة.

وأوضح الوزير الأول، أن صدور قانون الصفقات العمومية قد سمح بإرساء إطار قانوني جديد يضمن شفافية أكثر وعدالة للولوج إلى الطلب العمومي. من خلال وضع بوابة الكترونية للاطلاع بشفافية على المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية حفاظا على المال العام وترشيد النفقات العمومية.

كما تم إتخاذ إجراءات لتعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية لاسيما من خلال الوصول الى خطة عمل للنظام الحالي لتقسيم الضرائب والرسوم بين الدولة والجماعات المحلية.

وفي مجال العدالة تم تعزيز التعاون في تحصيل الأموال المنهوبة، وتنفيذ قرارات العدالة لمصادرة الأموال المنهوبة والإنابات القضائية لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج. أين تم إصدار 259 انابة قضائية 40 منها في 2022. كما تم التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة ضقاضائية دولية.

وأشار الوزير الأول إلى أن الإصلاحات متواصلة لإستكمال المشروع التمهيدي للوظيفة العمومية.

رمزي أحمد توميات

10 أكتوبر، 2023

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