ملك بريطانيا يهنئ الرئيس تبون بذكرى الفاتح نوفمبر
تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من ملك المملكة البريطانية “تشالرز الثالث”، وذلك بمناسبة الذكرى 69 لإندلاع الثورة التحريرية.
وجاء في نص الرسالة : ” أود أن أتقدم بأحر التهاني للرئيس عبد المجيد تبون، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في هذا اليوم المُتميز لبلدكم، بمناسبة احتفاله بعيده الوطني”.
وأضاف تشالز باقول: ” إنّني أتطلع إلى استمرار الصداقة الدافئة والشراكة القوية بين بلدينا، ونحن نواجه هذه الأوقات الصعبة”.
رمزي أحمد توميات