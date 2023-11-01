ملك بريطانيا يهنئ الرئيس تبون بذكرى الفاتح نوفمبر

1 نوفمبر، 2023

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من ملك المملكة البريطانية “تشالرز الثالث”، وذلك بمناسبة الذكرى 69 لإندلاع الثورة التحريرية.

وجاء في نص الرسالة : ” أود أن أتقدم بأحر التهاني للرئيس عبد المجيد تبون، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في هذا اليوم المُتميز لبلدكم، بمناسبة احتفاله بعيده الوطني”.

وأضاف تشالز باقول: ” إنّني أتطلع إلى استمرار الصداقة الدافئة والشراكة القوية بين بلدينا، ونحن نواجه هذه الأوقات الصعبة”.

رمزي أحمد توميات

1 نوفمبر، 2023

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