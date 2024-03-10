ملتقى وطني تقييمي للتحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صبيحة يوم الجمعة 8 مارس، بثانوية الرياضيات، الشهيد محند مخبي بالقبة، رفقة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، و الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، و وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على افتتاح أشغال ملتقى وطني موسوم “التقييم المرحلي للتحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية”.

و شارك في هذا الملتقى، رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي ‏والشؤون الدينية بمجلس الأمة، ورئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، إطارات الإدارة المركزية ومديرو التربية والشركاء الاجتماعيون من تنظيمات وطنية لأولياء التلاميذ وممثلي النقابات المعتمدين لدى القطاع.

و زار الوفد في المستهل، أجنحة المعرض المنظم لعرض إنجازات القطاع في مجال الرقمنة، حيث تضمن الجناح الأول مشاريع تم إنجازها من طرف مجموعة من تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط باستخدام جهاز ميكروبيت، فيما تضمن الجناح الثاني عرض حول تطوير النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية الوطنية، والعمليات التي تمت رقمنتها خاصة في سنة 2023، ليتم بعدها الاستماع إلى عرض لإطارات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حول مراحل تطور رقمنة تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية والمسابقات، وإزالة الطابع المادي للتسجيلات في الامتحانات المدرسية ابتداء من هذه السنة، وفي الجناح الرابع، تابع الوفد مراحل التحوّل الرقمي في تنظيم الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، فيما خُصّص الجناح الخامس لعرض مجهودات المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية في مجال الرقمنة، وخُصّص آخر جناح لعرض أهم العمليات التي تمت رقمنتها على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية.

و أشار وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في كلمة ألقاها، خلال إشرافه على افتتاح أشغال هذا الملتقى الوطني، إلى أن الوزارة اعتمدت المقاربة التشاركية، بدعوة الشركاء المؤسساتيين ومنهم رئيسيْ لجنتيْ التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بغرفتيْ البرلمان والشركاء الاجتماعيين من التنظيمات الوطنية لأولياء التلاميذ والنقابات المعتمدة لدى القطاع لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بهدف إدخال التصويبات الضرورية لتحسين الخدمات الرقمية للقطاع عبر نظامه المعلوماتي.

كما أكّد الوزير أن التطور الملحوظ في رقمنة مختلف عمليات التسيير البيداغوجي والإداري اليومي على المستوى المحلي والمركزي، عزّز ضمان الشفافية والسرعة في معالجة الملفات واتخاذ القرارات بناء على البيانات الدقيقة التي يوفّرها النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، مذكرا باستراتيجية الوزارة المرتكزة على الاعتماد على كفاءات القطاع والتسيير الرشيد للموارد المادية والمالية المتاحة.

وفي نفس السياق، إستعرض الوزير الإنجازات الملموسة التي حقّقتها وزارة التربية الوطنية في مجال الرقمنة، باعتبارها وسيلةً ونمطًا هيكليًا لتطبيق القوانين والنصوص التنظيمية، وتوفير الخدمات العمومية، حيث تمت رقمنة مختلف الإجراءات التي تمسّ الحيــــــاة المدرسية للتلميذ، والحياة المهنية للأستاذ، ما أسهم في تحقيق المساواة بين الجميع، وتحسين إدارة الموارد وترشيد النفقات وتقليص الآجال الزمنية بشكل فعّال وهو ما يتلخّص في لامادية الإجراءات.

وفي هذا الصدد، ذكّر الوزير عبد الحكيم بلعابد، أن مسار الرقمنة اتخذ سرعته القصوى نهاية سنة 2021 بعد الانخراط التام مع برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والارتكاز الكلي على الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، الرامية إلى تكريس مبدأيْ الشفافية والنزاهة والقضاء على الضبابية في تسيير الشأن العام، والتي حددت الأهداف ورتبت الأولويات وأعطت الإمكانيات وجعلت من هذا الملف ملف دولة وليس ملف قطاعات.

وفي ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن وزارة التربية الوطنية، تعمل على تجسيد عدة مشاريع هي قيد الإنجاز واستكمالها قبل نهاية شهر جوان المقبل، و المتمثلة في، رقمنة تسجيل الأطفال البالغين 6 سنوات في السنة الأولى ابتدائي، رقمنة توجيه وإعادة توجية التلاميذ، رقمنة اجراءات اعتماد المدارس الخاصة، إنشاء المدرسة الدولية الافتراضية لفائدة الجالية في الخارج، نظام المساعدة على اتخاذ القرارات، نظام إشعار الأولياء بغيابات ونتائج أبنائهم، رقمنة الاستقصاء الشامل، رقمنة نظام سبر الآراء، و رقمنة السجل الالكتروني للشكاوى لفائدة أفراد الجماعة التربوية.