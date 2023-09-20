مكتب مجلس الأمة ينوّه عالياً بمضامين الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية أمام الجمعية الثامنة والسبعين للأمم المتحدة

أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء بيانًا، نوّه عالياً بمضامين الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمام الجمعية الثامنة والسبعين للأمم المتحدة.

وجاء في البيان “تلقّى مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بكل فخر واعتزاز الخطاب السامي، الذي ألقاه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم أمس الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية الثامنة والسبعين (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة،.. خطاب بكلمات مؤثرة جمعت بين عظمة المعنى وبلاغة المبنى وصدق المغزى وقوة الحجة، وعبرت بجلاء عن حكمة واقعية وحنكة سياسية حين استعراض الراهن الإقليمي والدولي.. كما تضمنت شجاعة في طرح الحلول وصياغة التوجهات المناسبة لتجسيد أهداف التنمية المستدامة وتحقيق السلم والأمن الدوليين، في إطار تعاون دولي جاد، وتضامن حقيقي مع القضايا العادلة في العالم، وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة…

وأضاف إن خطاب رئيس الجمهورية… جاء تتويجا لمسار التقويم والتجديد حيث جدد إحياء مجد الدبلوماسية الجزائرية في الذاكرة الأممية، وأعاد الصدى لصيتها العالمي الذي ذاع في الآفاق بفضل مرتكزاتها وثوابتها التي ميزتها منذ عقود، وبفضل المواقف المشرفة للجزائر والنهج القويم لسياستها الخارجية المستلهمة من قيم ثورة نوفمبر الخالدة… دبلوماسية متفردة تسعى إلى التوازن في العلاقات الدولية، وتتبنى الحياد الإيجابي، وتتمسك بفضيلة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتؤمن بالتعايش السلمي وبمبدأ عدم الانحياز فعلا وممارسة، وترافع من أجل تسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية، وتدعم حق الشعوب الدائم واللامشروط في تقرير مصيرها، وتناضل ضد الاستعمار وفكره المقيت في فلسطين والصحراء الغربية، وفي كل مكان في العالم. وفي هذا الإطار، ننوه بحرص الرئيس على تذكير العالم بمطلب الجزائر الثابت لمنح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.. لقد أكد خطاب رئيس الجمهورية على شرعية المكانة الرائدة التي اكتسبتها دبلوماسية بلادنا، واستحقاقها لثقة واحترام المجتمع الدولي، وأضاف بكلمته الرفيعة رفعة جديدة للدبلوماسية الوطنية في الجزائر الجديدة. ..

وعدّد بيان مجلس الأمة انجازات الجزائر الخارجية قائلا “إنّ الانجازات الخارجية الناجحة التي حققتها الجزائر الجديدة، والذي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هي انعكاس لنجاح مماثل على المستوى الوطني بفضل سياسة داخلية شجاعة، رممت كل صدع بين الشعب ومؤسساته، وولجت عهداً حداثياً هندست فيه قيادتنا الرشيدة مقوّمات التّجديد السياسي، والإصلاح الاقتصادي مع المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، وذلك من خلال استراتيجيات تنموية واعدة قوامها المعرفة والرقمنة والابتكار والانتقال الطاقوي المدروس والاستثمار في الموارد الحيوية على غرار برامج الموارد المائية… في ظل مشاركة الشباب وتمكين النساء … ولم يكن ذلك هينا مع محيط دولي غير مستقر جراء تحولات دولية متسارعة، بالإضافة إلى تحديات أمنية خطيرة تراجع فيها مؤشر الأمن والسلام في العديد من مناطق العالم… كل هذه التحديات لم تزد أبناء الجزائر المخلصين بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلا عزما وإصرارا على استكمال بناء الجزائر الجديدة كما رسمتها التزامات الرئيس، بخطى واثقة يعززها صدق المسعى وثقة الشعب ووضوح الطريق”….

وأضاف البيان “إن خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالأمم المتحدة، المتزامن وإحياء الجزائر للذكرى الخامسة والستين (65) لتأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، هو تأكيد جديد على نوفمبرية الجزائر الجديدة التي تحترم وتصان فيها الحقوق والحريات، وعلى التزامها بالمبادئ التي تأسست عليها المنظمة والمتناغم ودعوة الرئيس إلى إصلاح طرائق عملها بما يكيف أهدافها مع واقع دولي متغير… كما يجدد عزم بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تجسيد هذه الأهداف في واقع شعوب المعمورة وبالخصوص الشعوب العربية والإفريقية، وذلك في أُفق عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2024 – 2025، وعضويتها في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة 2023-2025، أين ستواصل بلادنا نهجها الدبلوماسي المناهض للاستعمار بكافة أشكاله، والداعم لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها من أجل السيادة والحرية والحياة الحرة الكريمة، وتكرس جهودها من أجل عالم متعدد الأقطاب أكثر توازنا وإنصافاً.”

ش.ن

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