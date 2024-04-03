مكالمة هاتفية تجمع عطاف بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل هذا فحواها

3 أبريل، 2024

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ليوناردو سانتوس سيماو.

و تبادل الطرفان، بهذه المناسبة، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، الرؤى والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.

كما استعرضا، حسب ذات المصدر، سبل وآفاق تعزيز التنسيق بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة للمساهمة في معالجة التحديات المشتركة التي تواجهها دول وشعوب المنطقة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية.

شرف الدين عبد النور

3 أبريل، 2024

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