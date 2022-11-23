مكافأة بمنحة قدرها 10 مليون سنتيم للأساتذة الذين يتمكّن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة

قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصيص منحة مالية قدرها 100 ألف دينار لفائدة الأساتذة والباحثين المؤطرين الذين يتمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، أن الخطوة تأتي تشجيعا للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين من أجل تأطير الطلبة الذين يحضرون مذكرات تخرجهم في إطار مشروع “شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة”.

هذا وشرعت وزارة التعليم العالي في إعداد مشروع نص تنظيمي يمكن الأساتذة والباحثين المؤطرين الذين تمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة حاصلة على “لابل مؤسسة ناشئة” من الحصول على منحة مالية قدرها مائة ألف دينار (100.000 دج) عن كل مشروع استوفى الشرط المذكور، على ألا يتجاوز هذا الإجراء مشروعين اثنين لكل مؤطر في السنة الجامعية الواحدة. وأضافت الوزارة هذا الإجراء يرمي إلى تشجع الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين على الانخراط في المسعى الهادف إلى خلق مؤسسات ناشئة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.

ف.س

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