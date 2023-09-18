معرض خاص بالمنتوجات الجزائرية في اوغندا ابتداءً من 30 سبتمبر

تُنظّم وزارة التجارة وترقية الصادرات، ابتداءً من 30 سبتمبر و إلى غاية 2 أكتوبر، معرضا خاصا بالمنتوجات الجزائرية في أوغندا، حسب ما كشفته الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”.

وجاء في بيان الوكالة،”تنهي الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين عن تنظيم وزارة التجارة وترقية الصادرات لمعرض خاص بالمنتوجات الجزائرية في اوغندا والمزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2023 بدولة اوغندا”.

و تجدر الاشارة الى أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة، هو دعم ولوج المنتجات الجزائرية إلى الاسواق الإفريقية، تجسيداً لاستراتيجية ومخطط الدولة للتعريف بالقدرات الإنتاجية المتنوعة و القوية التي أحرزها اقتصادنا الوطني من اجل دفع حركية و وتيرة التصدير خارج المحروقات كجزء من المجهودات المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالمنتوج الوطني، حسب ذات المصدر.

و يُشكل المعرض فرصة لكل الفاعلين و المتعاملين الاقتصادين الناشطين في مختلف القطاعات من أجل، اقتحام و ولوج الاسواق الافريقية عامة و الاوغندية خاصة، وكذا عقد اتفاقيات و ابرام عقود شراكة مع رجال اعمال أفارقه، اذ سينظم على هامش المعرض زيارة وفد من رجال الاعمال الجزائريين رفيعي المستوى الى هذه الدولة، يفيد المصدر ذاته

وعليه دعت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية – ألجكس- في بيانها، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الراغبين في المشاركة بصفة رسمية في هذه التظاهرة إلى التسجيل عبر الموقع الالكتروني للوكالة

و لمزيد من المعلومات، قالت الوكالة، أنه بإمكان المعنيين التواصل مع مصالح تنظيم التظاهرات للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، ألجكس، عبر البريد الالكتروني events.algex@gmail.com

أو عبر الفاكس 023.83.87.67.

شرف الدين عبد النور