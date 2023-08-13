معرض الصناعات التقليدية يضع رحاله في محطة ميترو ساحة الشهداء بالعاصمة

13 أغسطس، 2023

يضع ابتداء من 13 الى 31 أوت الجاري، معرض الصناعات التقليدية المنظم من طرف”فوروم روتس” بالشراكة مع مترو الجزائر، رحاله بمحطة المترو ساحة الشهداء.

كما أفادت مؤسسة مترو الجزائر، أنه إضافة إلى تواجد معرض الصناعات التقليدية المنظم من طرف ’’ فوروم روتس’’ بالشراكة مع مترو الجزائر بمحطة تافورة البريد المركزي، يحط المعرض رحاله بمحطة المترو ساحة الشهداء و هدا حسب التاريخ المقرر .

كما أن هذا المعرض يشكل فرصة للتعرف على مختلف المنتوجات، و اكتشاف مواهب الحرفيين و معرفة الثقافة الجزائرية حسب ما جاء عن ذات المؤسسة.

سهام.ق

13 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي

10 أبريل، 2021

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء غدا الأحد

2 يناير، 2021

حجز كمية ضخمة من السميد موجه للمضاربة بوهران

2 أبريل، 2022

مجلس الأمة يعلن عن مشاركته في أشغال الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

1 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: