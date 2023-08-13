معرض الصناعات التقليدية يضع رحاله في محطة ميترو ساحة الشهداء بالعاصمة

يضع ابتداء من 13 الى 31 أوت الجاري، معرض الصناعات التقليدية المنظم من طرف”فوروم روتس” بالشراكة مع مترو الجزائر، رحاله بمحطة المترو ساحة الشهداء.

كما أفادت مؤسسة مترو الجزائر، أنه إضافة إلى تواجد معرض الصناعات التقليدية المنظم من طرف ’’ فوروم روتس’’ بالشراكة مع مترو الجزائر بمحطة تافورة البريد المركزي، يحط المعرض رحاله بمحطة المترو ساحة الشهداء و هدا حسب التاريخ المقرر .

كما أن هذا المعرض يشكل فرصة للتعرف على مختلف المنتوجات، و اكتشاف مواهب الحرفيين و معرفة الثقافة الجزائرية حسب ما جاء عن ذات المؤسسة.

سهام.ق

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