مطار الجزائر الدولي يعزز بمركز طبي استعجالي

تم تعزيز مطار الجزائر الدولي بمركز طبي استعجالي يتوفر على كافة الإمكانيات المادية والبشرية من تجهيزات طبية وطاقم متخصص مهمتها التكفل بالحالات الاستعجالية للمسافرين.

وأوضح الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشأت مطار الجزائر محمد الصالح كواش. أن مهام المركز الطبي الاستعجالي هو تقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية للمسافرين وعمال مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

ومن جهتها أكدت الطبيبة العامة بالمركز الاستعجالي بمطار الجزائر الدولي، صبرينة يحي بوظهار توفر المركز على طاقم طبي وشبه طبي مختص وتوفير معدات متطورة لضمان رعاية صحية متواصلة على مدار الساعات والأسبوع للسهر على تقديم خدمات طبية وشبه طبية استعجالية على مدار 24ساعة.

ليديا كبيش

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