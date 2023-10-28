مصر: وفاة 32 شخصا و إصابة 63 آخرين في حادث مرور

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، وفاة 32 شخصا وإصابة 63 آخرين في حادث مروري، كان بسبب طقس سيء، على طريق سريع شمالي البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، أن “حادثا مروريا وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس (حافلة لنقل الركاب)، وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون (شمال)”.

وقررت “رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة (شمال/ محيط الحادث)”.

وأشارت الوزارة، حسب مصادر إعلامية، إلى أن الحادث أسفر عن “وفاة 32 راكبا، وإصابة 63 آخرين”، دون ذكر سبب الحادث.

شرف الدين عبد النور

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