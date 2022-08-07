مصرع 7 أشخاص في حادث مرور مروع بوهران

7 أغسطس، 2022
لقي 7 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 6 ٱخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور مروع، وقع ببلدية عين الترك في ولاية وهران.
وحسب مصالح الدرك الوطني لولاية وهران، فإن الحادث الميت وقع في حدود منتصف الليل و57د. بالطريق الولائي رقم 84 على مستوى بلدية عين الترك بالقرب من محطة الخدمات كاب فالكون.
ووقع الحادث، إثر اصطدام مباشر بين مركبة نفعية و شاحنة صغيرة، أين خلف وفاة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 40 سنة، و إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، نقلو من طرف الحماية المدنية للمستشفى المحلي.
كما فتحت فرقة الدرك الوطني تحقيقا في حيثيات الحادث.
رمزي أحمد توميات
7 أغسطس، 2022

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