مصرع 41 شخص في حريق بكنيسة “أبو سيفين” بمصر

14 أغسطس، 2022

اندلع صبيحة اليوم الأحد، حريق مهول بكنيسة “أبو سيفين” في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة في مصر، أسفر عنه عشرات الضحايا والمصابين.

وأفادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان رسمي، نقلا عن مصادر بوزارة الصحة أن عدد الضحايا قد بلغ 41 شخصاً، فيما وصل عدد المصابين إلى 14.

كما كشفت وكالة “رويترز”، نقلا عن مصدرين أمنيين، أن الحريق أودى بحياة 35 شخص، مع تسجيل إصابة 45 أخرين.

ومن جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصري، حسام عبد الغفار، نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، مبرزا أنه جاري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.

رمزي أحمد توميات

14 أغسطس، 2022

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