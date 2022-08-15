مصرع 06 أشخاص في حادث مرور مروع بتندوف

15 أغسطس، 2022

تسبب حادث مرور بالطريق الوطني رقم 50 على مستوى قرية حاسي خابي بولاية تندوف، في وفاة 6 أشخاص، حسبما أفادت به صفحة طريقي.

و حسب المعلومات الأولية، فقد أسفـــــر الحادث المميت عن وفـــــــاة ستة (06) أشخـــــــاص، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ومن جهتها، تدخلت مصالح الحماية المدنية، لنقل جثث الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة، ونقل على جناح السرعة المصايين لمصلحة الاستعجالات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وبدورها، تتواجد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأم العسل في عين المكان من اجل إتخاذ الإجراءات اللازمة .

ليديا كبيش

15 أغسطس، 2022

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