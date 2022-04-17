مصالح الشرطة تسجل 1024 مخالفة مرورية ارتكبت على سكك الترامواي

17 أبريل، 2022

​ سجلت فرق شرطة الترامواي للأمن الوطني خلال سنة 2021 والثلاثي الأول للسنة الجارية، 1024 مخالفة مرورية ارتكبت على مستوى السكك الحديدية المخصصة لسير عربات الترامواي، تمثلت أساسا في السير على السكة الحديدية المخصصة لعربات الترامواي، الوقوف والتوقف على سكك الترامواي وكذا عبور واجتياز السكك الحديدية دون الامتثال للإشارات الضوئية.

في هذا السياق، برمجت المديرية العامة للأمن الوطني يوم 17 أفريل 2022، نشاط تحسيسي لفائدة سواق المركبات حول مخاطر السير على السكة الحديدية المخصصة لعربات الترامواي، على مستوى ولايات الجزائر العاصمة، قسنطينة، سطيف، وهران، سيدي بلعباس وورقلة، تضمن تقديم نصائح وارشادات حول تجنب هذه السلوكيات السلبية.

ش.ن

17 أبريل، 2022

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