مصالح الارصاد الجوية …تحذر

اعلنت مصالح الارصاد الجوية اليوم الاثنين، عن تساقط امطار رعدية بداية من مساء اليوم الاثنين على الولايات الوسطى والغربية وشمال الصحراء.

نبهت ذات المصالح على ان كمية الامطار تتعدى 40 ملم محليا ابتداء من الساعة سادسة مساء الى صبيحة يوم الثلاثاء.

تساقط الامطار الرعدية يشمل كل من الولايات الجزائر العاصمة، البليدة، سيدي بلعباس، بومرداس، تيبازة. بالإضافة كذلك إلى تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، المسيلة، تيارت، الشلف، الجلفة، تلمسان، عين الدفلى، البيض، المدية، معسكر، النعامة، و سعيدة.

احلام بوشارب.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...