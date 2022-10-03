مصالح الارصاد الجوية …تحذر

3 أكتوبر، 2022

اعلنت مصالح الارصاد الجوية اليوم الاثنين، عن تساقط امطار رعدية بداية من مساء اليوم الاثنين على الولايات الوسطى والغربية وشمال الصحراء.

نبهت ذات المصالح  على ان كمية الامطار تتعدى 40 ملم محليا ابتداء من الساعة سادسة مساء الى صبيحة يوم الثلاثاء.

تساقط الامطار الرعدية يشمل كل من الولايات الجزائر العاصمة، البليدة، سيدي بلعباس، بومرداس، تيبازة. بالإضافة كذلك إلى تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، المسيلة، تيارت، الشلف، الجلفة، تلمسان، عين الدفلى، البيض، المدية، معسكر، النعامة، و سعيدة.

احلام بوشارب.

3 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

تسجيل 203 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

20 سبتمبر، 2020

قوات البوليساريو تستهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة أسطيلة ولد بوكرين

4 مايو، 2022

تعليمة وزارية مشتركة لتسهيل اجراءات منح تراخيص حفر الآبار

4 أكتوبر، 2020

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

5 يوليو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: