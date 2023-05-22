مصالح الأمن تسجّل 71 حادث مرور جسماني

سجّلت مصالح الأمن الوطني، 71 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، يومي 19 و20 ماي 2023 (نهاية الأسبوع)، أسفر عنه وفاة 07 أشخاص وجرح 76 آخرين، حسب ما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، يضيف البيان.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، يختم البيان.

ش.ن

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