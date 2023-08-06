مصالح الأمن الوطني تسترجع 16 مركبة من بينها سيارات محل بحث من الأنتربول

6 أغسطس، 2023
مصالح الأمن الوطني تسترجع 16 مركبة من بينها سيارات محل بحث من الأنتربول

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، الأسبوع الماضي، من تفكيك مجموعة إجرامية متكونة من 08 أشخاص ينشطون في تهريب المركبات انطلاقا من دول أجنبية، كما استرجعت 16 مركبة، بعضها محل بحث من طرف الأنتربول (INTERPOL)، حسب ما كشفه بيان الشرطة الجزائرية.

و أسفرت التحريات المعمقة التي باشرها محققو ذات المصلحة، تحت إشراف المصالح القضائية المختصة، عن تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم وتوقيفهم على مستوى ولايات الجزائر العاصمة ، تيزي وزو وسطيف، مع ضبط واسترجاع ملفات قاعدية مزورة و 438 مليون سنتيم، حسب ذات المصدر.
و تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، يوم 03 أوت الجاري، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد وارتكاب جنح، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية، طمس مواصفات تقنية وقانونية في هيكل مركبة ووضعها للسير بمواصفات غير مطابقة، إساءة استعمال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، التهريب الدولي للمركبات، المساس بأنظمة المعالجة الآلية وتبييض الأموال، يختم البيان.
شرف الدين عبد النور
6 أغسطس، 2023

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