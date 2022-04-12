كشف الأمين الوطني بالإتحاد العام للفلاحين الجزائريين خلف الله مشري، عن أسباب إرتفاع أسعار الخضر والفواكه، مبرزا أنه تم سقي 200 ألف هكتار من المساحات الخاصة بالحبوب.

وأفاد مشري لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أنه تم سقي 200 ألف هكتار من الحبوب في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تطوير الزراعات الإستراتيجية. مؤكدا السعي إلى بلوغ مليون هكتار.

وكشف ذات المتحدث، عن أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكة لاسيما البطاطا، حيث أكد أن العامل الأساسي يرجع إلى شح الأمطار خلال شهري جانفي وفيفري. مما أثر على الإنتاج.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وعوامله على غرار البذور والأسمدة والنقل التي تضاعفت تكاليفها بنسب قد تصل إلى 200 بالمائة.

أما بخصوص تطوير شعبة الحليب أكد الأمين العام أنها لن تتأتى إلا بتشجيع الفلاحين للإستثمار في هذا المجال. بتوفير مساحات مسقية وتوفير الأعلاف لتطويرها بالشكل الأمثل.

كما شدد نفس المسؤول على ضرورة حماية الأراضي الزراعية لتطبيق هذه الإستراتيجة إلى جانب تطوير المسار التقني خاصة في مجال زراعة الحبوب.

و أكد مشري، أن الإجراءات التحفيزية التي أقرتها السلطات العليا للبلاد كفيلة بتنمية القطاع الفلاحي. و كذا تحقيق الأمن الغذائي، مبرزا أن الجزائر لديها كل الإمكانيات لتحقيق إكتفاء ذاتي في الحليب والمواد الإستراتيجية، لكن ما ينقصنا هو المرافقة التقنية وإدخال التقنيات الحديثة إلى جانب الدعم المالي.

وأضاف ضيف الإذاعة، أن تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على سيادتنا الوطنية مسؤولية يشترك فيها الجميع وليست مسؤولية قطاع الفلاحة فحسب، مؤكدا استعداد الفلاحين لرفع هذه التحديات.

ليديا كبيش

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