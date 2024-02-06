“مشروع القرار المُقدّم من الجزائر في مجلس الأمن” فحوى الإتصال الهاتفي بين عطاف و أنتوني بلينكن

“مشروع القرار المُقدّم من الجزائر في مجلس الأمن” فحوى الإتصال الهاتفي بين عطاف و أنتوني بلينكن

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، إتّصالا هاتفيا، من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن.

و تبادل الوزيران بهذه المناسبة، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز بصفة خاصة على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن بتوجيه من رئيس الجمهورية، بهدف تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير التحفظية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القرار، يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وكذا إلى ضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو شروط، وعلى نحو مماثل، يهدف ذات المشروع إلى تأكيد رفض مجلس الأمن لمحاولات تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم.

وفي الختام، إتفق الوزيران على تعزيز التواصل بناءً على تطورات الأوضاع على الأرض وفي إطار مجلس الأمن.

شرف الدين عبد النور

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