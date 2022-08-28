مشرفو ومساعدو التربية يقاطعون الدخول المدرسي

أصدرت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، بيانا أعلنت من خلاله، عن مقاطعة مشرفي ومساعدي التربية لليوم الأول من استئناف إداريي قطاع التربية، حيث بلغت نسبة المقاطعة 75.28 بالمائة.

وحسب نص البيان، فإن الخطوة جاءت مباشرة بعد الإمضاء على محاضر الدخول وتقضي بمقاطعة كلّ الأعمال الإدارية على مستوى المصلحة البيداغوجية (استشارية التربية )، حيث جاءت نسبة المشاركة مختلفة من طور تعليمي إلى آخر، حيث تميزت بالضعف في الطور الابتدائي نظرا لعدم وجود فروع نقابية منصّبة بالإبتدائيات لحداثة منصب مشرف التربية بهذا الطور.

وكشفت النقابة أن نسبة المشاركة في مقاطعة الأعمال الإدارية تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى وتراوحت ما بين 30 % إلى 100 % في بعض المتوسطات والثانويات لتبلغ النسبة المئوية 75.28 % .

كما انتقدت النقابة تعرض مندوبيها النقابيين لبعض المٌضايقات والتّعسفات من مدراء المؤسسات التربوية، داعية الوصاية للتدخل للحد منه ضمانا لممارسة الموظفين لحقّهم في الإضراب .

وأكدت النقابة تواصل مقاطعة الأعمال الإدارية في الأطوار التعليمية الثلاثة إلى حين الإعلان عن دخول التلاميذ أين سيشرع في إضراب متجدّد تكون بدايته لمدة 3 أيّام.

ودعت ذات المصالحء الوزارة لتغليب منطق الحكمة ومصلحة الأسرة التربوية والتلميذ ومراعاة القانون المنظم لحق الإضراب والاستجابة العاجلة للحد الأدنى من المطالب المهنيّة والاجتماعية للمساعدين والمشرفين التربويين كبادرة حسن نيّة.

وحددت النقابة الحدّ الأدنى للمطالب في اعتماد شهادة ليسانس شهادة للتّوظيف بصفة مشرف التّربية وإلغاء شرط الانحدار للتّرقية إلى الرّتب الأعلى والاستفادة من الأحكام الانتقالية في القانٌون الأساسي الخاص الجديد والفصل النّهائي في ملف منتسبي الرتب الآيلة للزوال بتمكينهم من الرتبة القاعدية مشرف التربية .

ليديا كبيش

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