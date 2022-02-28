مشاورات مثمرة بين الجزائر وايطاليا حول الفرص الجديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

28 فبراير، 2022

كشف وزير الشؤون الخاريجة والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، أنّه أجرى رفقة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، مشاورات مع وزير الخاريجة الايطالي لويجي دي مايو والرئيس التنفيذي لشركة”إيني” كلاوديو ديسكالزي، حول الفرص الجديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا.

ووصف الوزير لعمامرة في تغريدة على حسابه بالتويتر هذه المشاورات بالمثمرة، حيث قال: رفقة زميلي الوزير عرقاب والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أجرينا مشاورات مثمرة مع وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو والرئيس التنفيذي لشركة”إيني” كلاوديو ديسكالزي، حول الفرص الجديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا.

وليد .ب

مقالات ذات صلة

Photo of الأمن الوطني يدعو ضحايا محتالين الى تقييد شكوى

الأمن الوطني يدعو ضحايا محتالين الى تقييد شكوى

6 يونيو، 2021
Photo of الاتحاد الإفريقي مطالب بلعب دور أقوى لبناء سلام مستدام

الاتحاد الإفريقي مطالب بلعب دور أقوى لبناء سلام مستدام

5 أبريل، 2021
Photo of صحيفة واشنطن بوست الامريكية: ما قام به ترامب بشان الصحراء الغربية وضع واشنطن على خلاف مع الحلفاء الأوروبيين والدول الإفريقية

صحيفة واشنطن بوست الامريكية: ما قام به ترامب بشان الصحراء الغربية وضع واشنطن على خلاف مع الحلفاء الأوروبيين والدول الإفريقية

2 مايو، 2021
Photo of بتصويت 156 دولة…الأمم المتحدة تقر بالسيادة الدائمة لفلسطين على مواردها الطبيعية

بتصويت 156 دولة…الأمم المتحدة تقر بالسيادة الدائمة لفلسطين على مواردها الطبيعية

18 ديسمبر، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: