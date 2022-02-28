مشاورات مثمرة بين الجزائر وايطاليا حول الفرص الجديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

كشف وزير الشؤون الخاريجة والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، أنّه أجرى رفقة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، مشاورات مع وزير الخاريجة الايطالي لويجي دي مايو والرئيس التنفيذي لشركة”إيني” كلاوديو ديسكالزي، حول الفرص الجديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا.

ووصف الوزير لعمامرة في تغريدة على حسابه بالتويتر هذه المشاورات بالمثمرة، حيث قال: رفقة زميلي الوزير عرقاب والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أجرينا مشاورات مثمرة مع وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو والرئيس التنفيذي لشركة”إيني” كلاوديو ديسكالزي، حول الفرص الجديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا.

وليد .ب

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