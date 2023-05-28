مشاريع استثمارية بين سوناطراك و”دلتا للطاقة” السعودية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم بمقر الوزارة وفدا عن المجمع السعودي “دلتا للطاقة”، برئاسة الرئيس المدير العام، بدر العيبان حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وبحث الطرفان فرص الأعمال والاستثمار بين سوناطراك ودلتا للطاقة في مجال المحروقات، من المنبع الى المصب، من خلال إقامة مشاريع استثمارية واعدة للجانبين.

ورحب الجانبان بالعلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، ولاسيما في قطاع الطاقة والمناجم.

وشدد عرقاب على أهمية التعاون والشراكة التي تربط الشركات الجزائرية والسعودية، وعرض بالمناسبة فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع خاصة في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها ولاسيما في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يقدم العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين.

ولفت عرقاب إلى إمكانيات التعاون وفرص الاستثمار الكبيرة في مجال البتروكيماويات وجميع الصناعات التحويلية البترولية والغازية، وكذا في مجال الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين.

في حين تم تسليط الضوء على أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين سوناطراك ودلتا للطاقة، وإقامة شراكات متبادلة المنفعة بالجزائر وخارج الجزائر، ولاسيما في إطار استراتيجية سوناطراك لاقتحام السوق الافريقية.

ومن جانبه، أعرب العيبان عن الاهتمام الكبير لدلتا للطاقة بالاستثمار في الجزائر وتحديد مشاريع ملموسة خاصة في مجال المحروقات، ولاسيما في ظل وجود مناخ استثماري ملائم والثقة التي تتميز بها العلاقات التي تربط البلدين

رمزي أحمد توميات

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