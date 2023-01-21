مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور الجزائر اليوم

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور الجزائر اليوم
من المنتظر أن تزور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية، السفيرة ميشيل سيسون، اليوم السبت، الجزائر لمناقشة الأولويات المشتركة متعددة الأطراف عبر منظومة الأمم المتحدة.
وحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية فان زيارة سيسون للجزائر تبدأ اليوم حيث تناقش أهمية حقوق الإنسان مع انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وكشف المصدر، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تلتقي خلال زيارتها للجزائر كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الأمم المتحدة وقادة المجتمع المدني.
ووفقا لذات البيان، فان سيسون ستؤكد خلال اجتماعاتها دعم الولايات المتحدة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في قيادة العملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
ليديا كبيش