مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور الجزائر اليوم

21 يناير، 2023

من المنتظر أن تزور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية، السفيرة ميشيل سيسون، اليوم السبت، الجزائر لمناقشة الأولويات المشتركة متعددة الأطراف عبر منظومة الأمم المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية فان زيارة سيسون للجزائر تبدأ اليوم حيث تناقش أهمية حقوق الإنسان مع انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وكشف المصدر، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تلتقي خلال زيارتها للجزائر كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الأمم المتحدة وقادة المجتمع المدني.

ووفقا لذات البيان، فان سيسون ستؤكد خلال اجتماعاتها دعم الولايات المتحدة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في قيادة العملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

ليديا كبيش

21 يناير، 2023

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